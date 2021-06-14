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نائب وزير الخارجية يستقبل المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نائب وزير الخارجية يستقبل المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
http://almnatiq.net/?p=993177
المناطق - الرياض

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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