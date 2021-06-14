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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجدا بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجدا بعد تعقيمها في 3 مناطق
http://almnatiq.net/?p=993178
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 128 يومًا 1573 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأوضحت الوزارة أن المساجد المعقمة احترازيًا وإعادة فتحها هي سبعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

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