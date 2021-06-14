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معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة يقدم أكثر من 100 مشروع بتقنية رقمية داخل أكبر قبة في العالم

معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة يقدم أكثر من 100 مشروع بتقنية رقمية داخل أكبر قبة في العالم

منوعات
وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم تقيم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم تقيم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

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أمير القصيم يفتتح مركز دمي للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة

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معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة يقدم أكثر من 100 مشروع بتقنية رقمية داخل أكبر قبة في العالم

معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة يقدم أكثر من 100 مشروع بتقنية رقمية داخل أكبر قبة في العالم
http://almnatiq.net/?p=993181

تمكن معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة من تقديم أكثر من 100 مشروع تنموي بتقنية رقمية في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان ، داخل أكبر قبة في العالم “جدة سوبردوم” ، عقب أن جرى لأول مرّة توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد يتم تنظيمه سنوياً ، ويحتضن عدداً من الفعاليات والمسابقات والبرامج المتنوعة تلبي طلعات مختلف شرائح المجتمع ، حيث تشمل هذه المشروعات محافظات المنطقة الـ 17محافظة .
وأشاد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي ، الذي زار المعرض اليوم ، الجوانب الحضارية التي ظهر عليها المعرض ، بهويته الرقمية كأول معرض من نوعه على مستوى المملكة ، الذي الذي دشنه سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور سمو نائبه الأربعاء الماضي ، منوهاً بتواجد القبة العملاقة بجدة التي حوت هذا المعرض وتتربع على مساحة 39,753 متراً مربعاً لاستضافة أضخم الفعاليات بمختلف أنواعها من ترفيهية ورياضية وثقافية ، محلية كانت أو عالمية .
وقال : سيكون لهذه القبة نصيب أوفر ، من استضافة المعارض ، والعديد من المشاريع المختلفة ، بإطلالة حضارية على طريق المدينة المنورة “غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية”، والتي يصل ارتفاعها إلى 46 متراً، وقطرها 210 أمتار .. والتي وقف خلالها وفد الهيئة على نمط تصميمها المميز ، الذي جمع بين الحداثة وإبراز الأصالة والحضارة للمملكة .

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