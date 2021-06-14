هلال الشرقية يباشر (743) بلاغ إسعافي أثناء موجة الغبار

الدمام - فتحية عبدالله

تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال ثلاثة أيام من موجة الغبار بالمنطقة الشرقية من يوم الجمعة الموافق 01/11/1442هـ حتى يوم الأحد الموافق 03/11/1442هـ عدد (743) بلاغ إسعافي متنوع

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لعدد (768) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (78) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(8) حالات ناتجة عن حوادث دهس و(8) حالات ناتجة عن انقلاب مركبات و(190) حالة مرضية عادية مستقرة و(152) حالة مرض معدي و(42) حالة سقوط و(29) حالة نتجت عن حرائق و (5) حالات غرق و(11) حالة احتجاز و(2) حالتين نتيجة حروق و(15) حالة ألم في الصدر و(27) حالة غيبوبة نقص السكر و(79) حالة إغماء و(78) حالة أزمة تنفسية و(11) حالة نزيف و(7) حالات ولادة و (1) حالة تسمم بالابتلاع و(2) حالتين تسمم باللدغ و(1) حالة إصابة عمل و(10) حالات توقف قلب وتنفس و(3) حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و(1) حالة ضربة شمس و(3) حالات اشتباه جلطة دماغية وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (411) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (345) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (12) حالة وفاة رحمهم الله.

هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية عند حدوث أي طارئ أو عارض صحي لا قدر الله وخاصة من اللذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربو وضيق التنفس و الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والمعرضة مباشرةً للغبار بالإضافة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وإتباع قواعد السير، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني. متمنين للجميع دوام السلامة.