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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=993202
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 04/11/1442هـ، 1475 جولة رقابية، و13جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 3 منشآت مخالفة، وتحرير 84 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأوضحت بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، أمس، 23 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، داعية الى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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