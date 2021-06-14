الموارد البشرية : “العمل عن بعد” إستقطب 50 ألف طالب عمل منذ إطلاقه معظمهم من السيدات

الدمام - المناطق

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن فتح المجال للعمل عن بعد يدعم خيارات التوطين التي اكدت عليها رؤية المملكة 2030ـ إذ يستقطب السيداتوذوي الإعاقة فضلا عن طالبي العمل، وينطوي البرنامجعلى نتائج اقتصادية لصالح المنشآت، بالإضافة إلى الفوائد العامة الأخرى، خاصة بعد قرار قصر الاستفادة من البرنامج على السعوديين والذي سوف ينفذ مطلع آغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الاثنين 14/6/2021 قدمتها مدير البرنامج في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية/ سحر الدايل التي أكدت بأن العمل عن بعد الذي يعد أحد مبادرات التوطين التي نصّت عليها رؤية المملكة 2030 لا يختلف عن نموذج العمل التقليدي العادي في أي شيء، عدا موقع العمل، إذ يمكن تطبيق البرنامج على أي مهنة يمكن أن تتم عن بعد، ويخضع لقرار الشركة واتفاقها مع العامل أو الباحث عن العمل، وكل ذلك شرط أن يتم توثيق عقود العمل في بوابة العمل عن بعد، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والالتزام ببنود العقود مثل الحد الأدنى للأجور، وما شابه ذلك.

وفي هذا الصدد، قالت الدايل بأن النظام لم ينص على وظائف معينة، بل يمكن تحويل أي وظيفة من نمط العمل التقليدي إلى العمل عن بعد، والعكس صحيح، والمهم في هذا الشأن هو الالتزام بقرارات الوزارة التي تضمن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، والمنصوصة في العقود التي يتم تسجيلها وتوثيقها آليا على بوابة العمل عبر عدد من الشركات مزودي هذه الخدمة.

وذكر ت بأن مميزات عديدة لنمط العمل عن بعد لعل أبرزها توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة للمستفيدين بموجب مرونة في الزمان والمكان، وبالتالي وضع حل أضافي لمسألة التوطين في القطاع الخاص، هذا فضلا عن أن الفوائد الأخرى العامة للاستفادة من الكفاءات الوطنية مع اختلاف مواقعهم، الجغرافية، والإسهام في تقليل الهجرة إلى المدن والمناطق الكبيرة، وكل ذلك بشروط وكلفة أقل بحوالي 25% على المنشآت.

وأفادت الدايل بوجود إمكانية العمل وفق البرنامج بالدوام الكامل والجزئي على حد سواء، وكل ذلك بموجب الشروط التي نص عليها النظام من قبيل الالتزام بالحد الأدنى للأجور (4000 ريال) للدوام الكامل ونصفها للدوام الجزئي.

وقالت بأن البرنامج قد استقطب حتى هذه اللحظة 50 الف طالب عمل (48 الفا منهم من الإناث)، على وظائف عدة ابرزها التسويق، وخدمة العملاء، وتحصيل الديون، والمساعد الإداري، وتوجد وظائف عديدة تتسم بالمرونة ويمكن تحويلها للعمل عن بعد، سواء إدارية أو فنية مثل البرمجة والدعم الفني وغير ذلك، كما يمكن تحويل المؤسسة بأكملها للعمل عن البعد شرط توافر العقود والتسجيل في التأمينات الاجتماعية والخضوع للرقابة .. متوقعة زيادة عدد السعوديين في الأشهر المقبلة إذ سوف يتم قصر الاستعانة بهذا النموذج على السعوديين مطلع أغسطس المقبل.

وأكدت الدايل بأن دعم الجهات المعنية للتوطين في القطاع الخاص بموجب العمل عن بعد هو نفسه، ولا يختلف عن دعم الأعمال بالطريقة العادية التقليدية، إذ توجد برامج عدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تخدم هذا التوجه.