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التواصل الحكومي يطلق الهوية الإعلامية لحج 1442

التواصل الحكومي يطلق الهوية الإعلامية لحج 1442
http://almnatiq.net/?p=993214
المناطق - الرياض

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1442 هجرية، وأتاحها للاستخدام من قبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في الحج.
وتأتي هذه الهوية انسجامًا مع هوية الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار الشعار اللفظي، وهو عبارة عن جزء من قوله تعالى في الآية 46 من سورة الحجر “ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ”، حيث اكتُفي بكلمتي “بسلام آمنين”، وتعني كلمة “بسلام” أي سالمين من الآفات، و”آمنين” أي من كل خوف.
ويتكون الشعار البصري لحج 1442 هجرية من أربع دوائر يقطعها رقما 21 و42 كاختصار لعام 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية، وذلك باللون الأخضر، ويتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة.
وجميع التصميم يجسد كلمة “حج”، ويرمز اللون الأخضر للسلامة والصحة والأمان، كما ترمز الدوائر وما بينها من مساحات بيضاء، للطائفين والتباعد بينهم كبروتوكول صحي أثناء أداء المناسك.
وقد طُور بإضافة الشعار اللفظي، “بسلام آمنين”، مع تحقيق التباعد بين الخطوط، وإضافة اللون الأخضر، والزوايا التي أصبحت مرنة أكثر؛ لتعكس الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لإقامة الشعيرة وحماية صحة الحجاج.
كما يرافق الهوية دليل إرشادي يقدمه التواصل الحكومي، يتضمن تطبيقات الهوية واستخداماتها في مناحي الحج المختلفة.
ويأتي إطلاق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام للهوية الموحدة لحج هذا العام، انطلاقًا من دوره في توحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية، وتحقيق التنسيق والتكامل والتناغم في أدائها الإعلامي.
وكان مركز التواصل قد تولى تصميم عديد من الهويات الإعلامية وإطلاقها، في عدد من المناسبات والأحداث الوطنية خلال السنوات الماضية, وتتوفر الهوية بملحقاتها للتحميل من موقع التواصل الحكومي على الرابط:
https://cgc.gov.sa/ar/node/542, وعبر الرابط المباشر https://mom.sa/Tui6Ju.

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