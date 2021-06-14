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أمير القصيم يفتتح مركز دمي للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة

أمير القصيم يفتتح مركز دمي للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة

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أمير القصيم يفتتح مركز دمي للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة

أمير القصيم يفتتح مركز دمي للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة
http://almnatiq.net/?p=993217
المناطق - القصيم

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي” الجهود الإنسانية التي تبذل لتعزيز جانب التبرع بالدم وكونها جهود إنسانية ، مثمناً ما يبذله الجميع في الجمعية لما يقومون به أدوار كبيرة لتعزيز برامج التبرع بالدم .

ونوّه سمو أمير القصيم بدعم القيادة الرشيدة – أعزها الله – واهتمام معالي وزير الصحة ، ودور التجمع الصحي أو الشؤون الصحية بالمنطقة ، بالإضافة إلى دعم أهل الخير من رجال الأعمال .

وأعرب سمو أمير القصيم عن شكره لرجل الأعمال الشيخ عبدالله العثيم لتبرعه بإيجاد مقر لجمعية دمي بمجمع العثيم مول بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة للتسهيل على المتبرعين والوصول للجمعية, كما قدم سموه شكره لرجل الأعمال الشيخ حمد الجميح لتبرعه بأربع سيارات لجميع دمي ، لدعم برامج التبرع بالدم ، مشيدا سموه بجهود جميع الداعمين والمبادرين لدعم الجمعية.

وبين سموه بأن وجود مثل هذه المقرات بأسواق تجارية يدل على التحضر بالمملكة ، ولمسة انسانية ونقلة حضارية وتوعوية لدعم برامج التبرع بالدم .

وكان سمو أمير القصيم قد افتتح اليوم ، مركز التبرع بالدم التابع لجمعية أصدقاء بنوك الدم ” دمي ” بمجمع العثيم مول بمدينة بريدة, والذي يأتي بالتوافق مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية دمي الدكتور فيصل الخميس.

حيث استمع سموه الى شرح موجز من المدير التنفيذي للجمعية حمود البطي ، عن ما يضمه المركز من عيادتي للفحص ، ووحدة استقبال المتبرعين بالإضافة إلى وحدة التوعية والتثقيف للمتبرعين .

كما كرم سموه خلال افتتاح مركز التبرع بالدم ، المتبرعين بالدم والداعمين لبرامج الجمعية ، تقديرا لجهودهم ودورهم في إبراز مناشط الجمعية.

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