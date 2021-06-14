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وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم تقيم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم تقيم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

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وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم تقيم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم تقيم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم
http://almnatiq.net/?p=993221
المناطق - القصيم

أقامت وحدة حقوق الإنسان في إمارة منطقة القصيم ، اليوم ، معرضاً للتبرع بالدم بالشراكة مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة ، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم ، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام ، وذلك في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة.

وأوضح مدير وحدة حقوق الإنسان بإمارة منطقة القصيم الأستاذ رائد البسام أن إقامة المعرض هذا العام تهدف إلى تشجيع المزيد من الناس على التبرع بالدم، ورفع مستوى الوعي بالحاجة العالمية للإمداد بدم مأمون ، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية السنوية هي بمثابة مناسبة تُزفّ فيها بالغ الشكر والتقدير إلى المتبرّعين طوعاً بالدم من دون مقابل لإنقاذ الأرواح ، إذ لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية من الدم إلا بفضل عمليات التبرّع به بانتظام من المتبرّعين طوعاً ومن دون مقابل.

وفي نهاية الجولة على المعرض تسلم جميع الحضور من المتبرعين بالدم هدايا تذكارية بهذه المناسبة ، تقديراً لجهودهم الإنسانية.

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