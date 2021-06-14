الصحة العالمية: إصابات كورونا في العالم انخفضت خلال الأسابيع الماضية

المناطق - وكالات:

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد 19 حول العالم على مدى 7 أسابيع متتالية, مشيرا إلى أنه لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ 70 % من سكان العالم وهو ما يمثل 11 مليار جرعة لقاح .



ورحب أدهانوم بالتزام مجموعة الدول السبع بتوفير 870 مليون جرعة لقاح على الأقل بحلول نهاية عام 2022 .

وأعرب عن القلق إزاء زيادة حالات الإصابة في أفريقيا بدون لقاحات إضافةً إلى أنها أقل قارات العالم نفاذا إلى الأوكسجين .



وأشار إلى ضرورة تتبع التسلسل الجيني للفيروس للكشف السريع عن المتحورات ومواصلة اتباع التدابير الصحية الوقائية والتباعد الجسدي.