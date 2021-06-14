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الصحة العالمية: إصابات كورونا في العالم انخفضت خلال الأسابيع الماضية

الصحة العالمية: إصابات كورونا في العالم انخفضت خلال الأسابيع الماضية
http://almnatiq.net/?p=993227
المناطق - وكالات:

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد 19 حول العالم على مدى 7 أسابيع متتالية, مشيرا إلى أنه لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ 70 % من سكان العالم وهو ما يمثل 11 مليار جرعة لقاح .

ورحب أدهانوم بالتزام مجموعة الدول السبع بتوفير 870 مليون جرعة لقاح على الأقل بحلول نهاية عام 2022 .
وأعرب عن القلق إزاء زيادة حالات الإصابة في أفريقيا بدون لقاحات إضافةً إلى أنها أقل قارات العالم نفاذا إلى الأوكسجين .

وأشار إلى ضرورة تتبع التسلسل الجيني للفيروس للكشف السريع عن المتحورات ومواصلة اتباع التدابير الصحية الوقائية والتباعد الجسدي.

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