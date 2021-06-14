أمير الجوف يدشّن معهد “ثقف” للثقافة والفنون بالمنطقة

المناطق - الرياض:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والمشرف العام على معهد ثقّف بالجوف خالد بن عبد الرحمن العيسى يرافقه عدد من المختصين والمدربين بالمعهد.

واستمع سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال إلى نشاط الجمعية خلال العام الحالي، والخطط المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها في خدمة أبناء المنطقة.

ثم دشّن سموه فرع معهد ثقّف الذي يُعنى برعاية وتدريب المواهب في كافة المجالات الثقافية والفنية، بشكل أكاديمي من قبل المختصين.

وأكّد سمو الأمير فيصل بن نواف على ضرورة العمل وفق الخطط التي تنمّي مهارات الشباب والفتيات وتعمل على تحقيق تطلعاتهم، والتي تسعى رؤية المملكة 2030 على الاستثمار فيهم.

وأعرب العيسى عن شكره لسمو أمير المنطقة لدعمه كافة أنشطة وبرامج الجمعية.