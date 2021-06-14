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أمير القصيم يفتتح مركز “دمي” للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة

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أمير القصيم يفتتح مركز “دمي” للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة

أمير القصيم يفتتح مركز “دمي” للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة
http://almnatiq.net/?p=993243
المناطق - القصيم:

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي” بالجهود الإنسانية التي تبذل لتعزيز جانب التبرع بالدم، مثمناً ما يبذله الجميع في الجمعية لما يقومون به من أدوار كبيرة لتعزيز برامج التبرع بالدم.
ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة – أعزها الله – واهتمام معالي وزير الصحة، ودور التجمع الصحي و الشؤون الصحية بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم أهل الخير من رجال الأعمال، معرباً عن شكره لرجل الأعمال عبدالله العثيم لتبرعه بإيجاد مقر لجمعية دمي بمجمعي العثيم مول بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة؛ للتسهيل على المتبرعين والوصول للجمعية, مقدماً شكره لرجل الأعمال حمد الجميح لتبرعه بأربع سيارات للجمعية، مشيداً سموه بجهود جميع الداعمين والمبادرين لدعم الجمعية.
وبين سمو أمير منطقة القصيم بأن وجود مثل هذه المقرات بأسواق تجارية يدل على التحضر بالمملكة، ولمسة إنسانية ونقلة حضارية وتوعوية لدعم برامج التبرع بالدم.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم، مركز التبرع بالدم التابع لجمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي” بمجمع العثيم مول بمدينة بريدة, الذي يأتي بالتوافق مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية دمي الدكتور فيصل الخميس.
استمع الجميع إلى شرحٍ موجز، عن ما يضمه المركز من عيادتي للفحص، ووحدة لاستقبال المتبرعين بالإضافة إلى وحدة التوعية والتثقيف للمتبرعين.
كما كرم سموه خلال افتتاح مركز التبرع بالدم والمتبرعين بالدم والداعمين لبرامج الجمعية ، تقديرا لجهودهم ودورهم في إبراز مناشط الجمعية.

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