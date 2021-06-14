“الأرصاد”: عوالق ترابية على منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، ، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب.



وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 1 صباحًا.