“الشؤون البلدية” تُطلق خدمة “رمز الاستجابة السريع”

المناطق - واس:

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة “رمز الاستجابة السريع ( QR code )” من خلال ملصق “رأيك يفرق” الذي يتطلب إبرازه، وعرضه على واجهة المنشآت، مؤكِّدة أهمية التزام المنشآت التجارية بعرض رمز الاستجابة السريع الخاص بها؛ وذلك عبر منصتها الإلكترونية “بلدي”.



وأوضحت الوزارة أنّ الخدمة تُتيح لأصحاب المنشآت التجارية تحديث بيانات منشآتهم، وإضافة العديد من المعلومات الجاذبة لعملائهم، كما تتيح أيضًا قياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدّمة من خلال تمكينهم من تقييم جودة الخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع، ممّا يسهم في تحقيق التواصل الفعّال مع العملاء، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة.



وابتداءً من 31 أغسطس 2021 ستُرصد المخالفات على أصحاب المنشآت التجارية التي لا تلتزم بعرض ملصق QR code ( رأيك يفرق ) على واجهة المنشأة.



تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال الرابط التالي : https://bit.ly/3uj0Cns