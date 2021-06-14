احدث الأخبار

منتجات الزيتون بالجوف.. من سفر المائدة إلى عالم التجميل بمهرجان الزيتون الدولي
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تُطلق خدمة “رمز الاستجابة السريع”
أبرز المواد
 شرطة الجوف تطيح بـ 8 مصابين بـ “كورونا” خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
أبرز المواد
 الإطاحة بأشخاص مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة في الطائف
أبرز المواد
 “الأرصاد”: عوالق ترابية على منطقة جازان
أبرز المواد
 شرطة مكة: ضبط 100 شخص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
أبرز المواد
 أمير القصيم يفتتح مركز “دمي” للتبرع بالدم بمجمع العثيم ببريدة
أبرز المواد
 “التجارة”: ضبط 823 مخالفة لإجراءات “كورونا” خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمير الجوف يدشّن معهد “ثقف” للثقافة والفنون بالمنطقة
أبرز المواد
 “البيئة” تُعلق على ما يثار عن زيادة نسبة النترات في الخضار
أبرز المواد
 محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام 12 إخوانيًا بينهم “البلتاجي وحجازي والبر”
أبرز المواد
 الصحة العالمية: إصابات كورونا في العالم انخفضت خلال الأسابيع الماضية
أبرز المواد
منتجات الزيتون بالجوف.. من سفر المائدة إلى عالم التجميل بمهرجان الزيتون الدولي

منتجات الزيتون بالجوف.. من سفر المائدة إلى عالم التجميل بمهرجان الزيتون الدولي

أبرز المواد
“الشؤون البلدية” تُطلق خدمة “رمز الاستجابة السريع”

“الشؤون البلدية” تُطلق خدمة “رمز الاستجابة السريع”

أبرز المواد
شرطة الجوف تطيح بـ 8 مصابين بـ “كورونا” خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

شرطة الجوف تطيح بـ 8 مصابين بـ “كورونا” خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

أبرز المواد
الإطاحة بأشخاص مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة في الطائف

الإطاحة بأشخاص مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة في الطائف

أبرز المواد

منتجات الزيتون بالجوف.. من سفر المائدة إلى عالم التجميل بمهرجان الزيتون الدولي

منتجات الزيتون بالجوف.. من سفر المائدة إلى عالم التجميل بمهرجان الزيتون الدولي
http://almnatiq.net/?p=993262
المناطق - الجوف:

تٌعرض ضمن فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الرابعة عشر، منتجات التجميل المستخلصة من الزيتون بنكهات زيت الزيتون المتنوعة، من خلال الجناح الخاص بمتاجر الأسر المنتجة، إلى جانب أنواع الصابون والمنتجات الأخرى، حيث تتعدى فوائد ومنتجات الزيتون وزيته الصناعات الغذائية التي تزود الموائد بأصناف متميزة، لتضيف عالم التجميل إلى القائمة.

وتقول أم سلطان – إحدى المشاركات في المهرجان – وهي تشير إلى المنتجات في متجرها انها تنتج جميع أنواع صابون زيت الزيتون الطبيعي بإضافات طبيعية أيضاً، بداية من صابون زيت الزيتون بدون إضافة ، وصابون بإضافات متنوعة مثل الكركم والمرة واللبان والنعناع وبذور الشيا والقهوة وإكليل الجبل والمورينغا وورق الغار بالإضافة إلى صابون الاستحمام، ومقشرات الجسم والشفاه، وأيضا زيت الزيتون العطري للترطيب والمساج، وكذلك الفازلين بزيت الزيتون ويصنع بروائح عطرية، وفازلين شمع النحل.

وكما يطمح المزارع إلى الاستفادة من الزيتون ومشتقاته في عدد من الصناعات التحويلية، تشارك الأسر المنتجة في منطقة الجوف المزارعين الطموح في خلق صناعات جديدة مفيدة من هذه الشجرة المباركة.

يذكر أن زيت الزيتون النقي يعتبر من أفضل منتجات التجميل الطبيعية، لأنه يحتوي على مستويات عالية من الأحماض الدهنية وفيتامين E، وخواصه تسهم في ترطيب البشرة.

روابط ذات صلة

“الشؤون البلدية” تُطلق خدمة “رمز الاستجابة السريع”

“الشؤون البلدية” تُطلق خدمة “رمز الاستجابة السريع”
شرطة الجوف تطيح بـ 8 مصابين بـ “كورونا” خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

شرطة الجوف تطيح بـ 8 مصابين بـ “كورونا” خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
الإطاحة بأشخاص مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة في الطائف

الإطاحة بأشخاص مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة في الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*