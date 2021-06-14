منتجات الزيتون بالجوف.. من سفر المائدة إلى عالم التجميل بمهرجان الزيتون الدولي

المناطق - الجوف:

تٌعرض ضمن فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الرابعة عشر، منتجات التجميل المستخلصة من الزيتون بنكهات زيت الزيتون المتنوعة، من خلال الجناح الخاص بمتاجر الأسر المنتجة، إلى جانب أنواع الصابون والمنتجات الأخرى، حيث تتعدى فوائد ومنتجات الزيتون وزيته الصناعات الغذائية التي تزود الموائد بأصناف متميزة، لتضيف عالم التجميل إلى القائمة.



وتقول أم سلطان – إحدى المشاركات في المهرجان – وهي تشير إلى المنتجات في متجرها انها تنتج جميع أنواع صابون زيت الزيتون الطبيعي بإضافات طبيعية أيضاً، بداية من صابون زيت الزيتون بدون إضافة ، وصابون بإضافات متنوعة مثل الكركم والمرة واللبان والنعناع وبذور الشيا والقهوة وإكليل الجبل والمورينغا وورق الغار بالإضافة إلى صابون الاستحمام، ومقشرات الجسم والشفاه، وأيضا زيت الزيتون العطري للترطيب والمساج، وكذلك الفازلين بزيت الزيتون ويصنع بروائح عطرية، وفازلين شمع النحل.



وكما يطمح المزارع إلى الاستفادة من الزيتون ومشتقاته في عدد من الصناعات التحويلية، تشارك الأسر المنتجة في منطقة الجوف المزارعين الطموح في خلق صناعات جديدة مفيدة من هذه الشجرة المباركة.



يذكر أن زيت الزيتون النقي يعتبر من أفضل منتجات التجميل الطبيعية، لأنه يحتوي على مستويات عالية من الأحماض الدهنية وفيتامين E، وخواصه تسهم في ترطيب البشرة.