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مراكز التدريب التقني بالشرقية تؤهل أكثر من 600 ألف شاب وشابة

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مراكز التدريب التقني بالشرقية تؤهل أكثر من 600 ألف شاب وشابة

مراكز التدريب التقني بالشرقية تؤهل أكثر من 600 ألف شاب وشابة
http://almnatiq.net/?p=993268
المناطق - الشرقية:

بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة التدريب الأهلي خلال العام التدريبي 1442هـ “687” ألف متدرب ومتدربة، من خلال “216” منشأة تدريبية أهلية .

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد إلى أن عدد المستفيدين بلغ 446 ألف متدرب، و 241 ألف متدربة في الدورات التطويرية والدورات التأهيلية والدبلوم العالي، وزعت على 24 معهداً عالياً للبنين، و 33 معهد تدريب للبنين، و 92 مركز تدريب للبنين، و 24 معهداً عالياً للبنات، و 15 معهد تدريب للبنات، و 29 مركز تدريب للبنات، منتشرة بجميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية في الدمام والأحساء والظهران والجبيل وبقيق وحفر الباطن والقطيف والنعيرية والخفجي والخبر ورأس تنورة .

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