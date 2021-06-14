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وزير التجارة وعدد من الوزراء المصريين يبحثون سبل تطوير علاقات التعاون التجاري

وزير التجارة وعدد من الوزراء المصريين يبحثون سبل تطوير علاقات التعاون التجاري

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وزير التجارة وعدد من الوزراء المصريين يبحثون سبل تطوير علاقات التعاون التجاري

وزير التجارة وعدد من الوزراء المصريين يبحثون سبل تطوير علاقات التعاون التجاري
http://almnatiq.net/?p=993271
المناطق - واس:

التقى معالي وزير التجارة وزير الإعلام المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم على هامش زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية، بعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية.

وشملت اللقاءات، لقاء معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ومعالي وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ومعالي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب.

وجرى خلالها استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر، وسُبل تعزيزها وتطويرها في ظل العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وفي ظل حرص قيادتي البلدين على تذليل العوائق التي قد يواجهها رجال الأعمال بما يضمن زيادة معدلات التجارة والاستثمار.

وكَرّم معالي وزير التجارة وزير الإعلام المُكلف أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بندر العامري.

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