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أمانة القصيم تعلق على مقطع فيديو الكلاب الضالة المنتشرة في بريدة

أمانة القصيم تعلق على مقطع فيديو الكلاب الضالة المنتشرة في بريدة

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أمانة القصيم تعلق على مقطع فيديو الكلاب الضالة المنتشرة في بريدة

أمانة القصيم تعلق على مقطع فيديو الكلاب الضالة المنتشرة في بريدة
http://almnatiq.net/?p=993283
المناطق - القصيم:

أصدرت أمانة منطقة القصيم، اليوم (الإثنين)، بيانًا بشأن مقطع الفيديو المتداول حول وجود عدد من الكلاب الضالة في أحد أحياء مدينة بريدة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم، عبد الكريم اليوسف، إن الأمانة باشرت الحالة في حينها بتطبيق الإجراءات المتبعة لمكافحة الكلاب الضالة عبر الفرق الميدانية المختصة، مؤكدًا أن أعمال الأمانة لمكافحة الحيوانات الضالة متواصلة في كافة أحياء المدينة للمحافظة على سلامة الجميع، مع التركيز على الأحياء القريبة من المزارع والأحياء الواقعة على أطراف النطاق العمراني لمدينة بريدة.

ودعت الأمانة كافة سكان المدينة إلى أهمية التعاون مع جهود الأمانة بهذا الاتجاه، وذلك بعدم رمي بقايا الأطعمة في الأراضي الفضاء، لما يسببه في جذب الحيوانات الضالة داخل الأحياء السكنية.

ونوهت أن الإجراء السليم للتعامل مع بقايا الأطعمة يتم بوضعها في حاويات بقايا الأطعمة المخصصة لهذا الشأن والمميزة باللون الأخضر، والتي يتم رفعها بشكل يومي عبر سيارات خاصة، والتعامل معها بشكل مستقل عن النفايات المنزلية احترامًا للنعمة وبطريقة آمنة للبيئة.

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