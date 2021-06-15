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فيديو.. خبير طقس يوضح متى ينتهي موسم الغبار في المملكة

فيديو.. خبير طقس يوضح متى ينتهي موسم الغبار في المملكة
http://almnatiq.net/?p=993295
المناطق - واس:

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة تشهد هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة، خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، مبينًا أن موسم غبار البوارح يبدأ في نهاية شهر مايو ويستمر لشهري يونيو ويوليو.

وبين أن رياح البوارح تأتي على شكل موجات دائمة وتستمر من 3 إلى 10 أيام، لافتًا إلى أنها “رتيبة” بحيث تبدأ بالهبوب من شروق الشمس وتشتد في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس فإن العفار يترسب على الأشياء فتهدأ.

وأبرز أنها تتشكل نتيجة لمنخفض الهند وارتفاع قيم الضغط السطحية على حوض البحر الأبيض المتوسط وانخفاضها على جنوب شبه الجزيرة العربية، خاصة نواحي الربع الخالي، مشيرًا إلى أنها تؤثر على جنوب العراق، والكويت، والمنطقة الشرقية من المملكة ووسطها، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان.

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