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أسعار النفط ترتفع مع ترقب نتائج اجتماعٍ بشأن السياسة النقدية الأميركية

أسعار النفط ترتفع مع ترقب نتائج اجتماعٍ بشأن السياسة النقدية الأميركية
http://almnatiq.net/?p=993302
المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس، إثر ترقب المستثمرين لنتائج الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية للحكومة الأمريكية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 17 سنتاً إلى 71.08 دولار للبرميل.
وزاد سعر خام برنت القياسي بمقدار 22 سنتاً إلى 71.91 دولار للبرميل.

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