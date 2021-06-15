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“الخارجية الأمريكية” تطالب الميليشيا الحوثية بالالتزام بوقف كامل لإطلاق النار

“الخارجية الأمريكية” تطالب الميليشيا الحوثية بالالتزام بوقف كامل لإطلاق النار
http://almnatiq.net/?p=993304
المناطق - وكالات:

دانت الخارجية الأمريكية اليوم سقوط طائرة مسيَّرة حوثية على مدرسة في عسير جنوب السعودية.

وتفصيلاً، قالت الخارجية الأمريكية إن محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال.. وندينها بقوة. مطالبة الحوثيين بالالتزام بوقف كامل لإطلاق النار، وفق “العربية نت”.

وكان السفير الفرنسي بالسعودية، لودوفيك بوي، قد دان سقوط مسيَّرة حوثية فوق مدرسة بعسير واصفًا الاعتداء بـ”الجبان”، وغرّد على “تويتر” قائلاً: “فجعني نبأ سقوط طائرة من دون طيار، أطلقها الحوثيون فوق مدرسة في ‫عسير. باسم السفارة الفرنسية في السعودية أدين بشدة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشي على مكان مكرس للعلم والمعرفة والتعليم، تُربَّى فيه أجيال الغد”.

وكان نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، قد صرح أمس الأحد بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف، أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير. وبمباشرة الجهات المختصة الموقع اتضح أنها طائرة من دون طيار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أية إصابات.

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