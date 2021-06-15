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وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية يدشن مبادرة دمك حياة

وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية يدشن مبادرة دمك حياة

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وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية يدشن مبادرة دمك حياة

وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية يدشن مبادرة دمك حياة
http://almnatiq.net/?p=993320
المناطق - حائل:

دشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري في حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل أمس, مبادرة دمك حياة التي تنظمها مؤسسة الديوانية الوقفية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

ونقل المطيري خلال التدشين شكر سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه للمنظمين والمساهمين في نجاح المبادرة، مؤكداً دعم سموهما لكل الجهود التي تعود بالنفع على المجتمع والمنطقة والوطن، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات وأثرها على دعم بنك الدم بالمنطقة .

من جهته أكد مدير مبادرة دمك حياة بمنطقة حائل عدي الهمزاني أن الحملة مستمرة ومتنقلة طيلة أيام الحملة، معرباً عن شكره للمتبرعين والمتطوعين اللذين سخروا جهودهم لخدمة المجتمع في حائل.

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