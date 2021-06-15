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أمانة حائل تُعلق على فيديو البائع المتجول

أمانة حائل تُعلق على فيديو البائع المتجول
http://almnatiq.net/?p=993326
المناطق - حائل:

علقت أمانة حائل على مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بائع متجول على الطريق، يشتكي من عدم سماح البلدية له بالبيع على الطريق داخل حائل.

وأوضحت الأمانة في بيانها أنها سبق أن خصصت مع الجهات ذات العلاقة عشرة مواقع متفرقة داخل مدينة حائل؛ ليمارس الباعة الجائلون بيعهم فيها.

وأكدت الأمانة أن المواقع العشرة تم تجهيزها بالخدمات اللازمة، ويتم مراقبتها كسائر الأنشطة الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض، ومطابقته للاشتراطات الصحية خاصة.

واختتمت بيانها بأن ما يعرضه بعض الباعة المتجولين في غير تلك المواقع منتجات مجهولة المصدر، أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها على مواد كيميائية تزيد على الحد المسموح به.

وأكدت أمانة حائل حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قِبل الباعة المتجولين، خاصة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19.

وكان أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجّه البلديات بتكثيف حملات الرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية التي تضمن تطبيق الجميع الاشتراطات الصحية على جميع المأكولات والأغذية لضمان غذاء آمن للمواطنين والمقيمين.

وكان مواطن قد ظهر في مقطع فيديو يناشد أمير حائل السماح له بالبيع على الطريق؛ وذلك بعد أن منعته البلدية من الوقوف والبيع في أماكن غير مرخص بالبيع بها.

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