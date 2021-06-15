“الحصيني” يوضح الموعد المتوقع لانتهاء موجة الغبار

المناطق - الرياض:

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن حالة الطقس التي نعيشها هذه الأيام وتهب فيها رياح نشطة مثيرة للغبار منذ نحو 4 أيام، معتادة كل عام في مثل هذه الأوقات ويطلق عليها رياح البوارح.

وأضاف الحصيني أن رياح البوارح تؤثر أكثر على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي، وقد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة، وكلما زادت سرعة الرياح كلما تطايرت الرمال والأتربة وكان هناك فرصة أكبر لتشكل الغبار.

وأشار في لقائه مع “إذاعة الرياض”، إلى أن تلك الرياح أحياناً تتجاوز المنطقة الشرقية لتصل إلى العاصمة الرياض ومنطقة القصيم لكن أيامها تكون معدودة، مبيناً أنه يتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية والخليج العربي كذلك عواصف غبارية.

وأوضح أنه من المستبعد أن تصل العواصف إلى العاصمة لكن قد تصل إلى المحافظات الجنوبية من منطقة الرياض، ويتوقع أن ينتهي الغبار خلال يومين على الرياض والمناطق الوسطى وبنهاية الأسبوع على المنطقة الشرقية.

وبين أن فرص هطول الأمطار تنحصر على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والباحة، ومعظمها من خفيفة إلى متوسطة وقد تصحب بحبات من البرد.