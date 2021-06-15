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جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك تنظم حملة تبرع بالدم لموظفيها

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك تنظم حملة تبرع بالدم لموظفيها
http://almnatiq.net/?p=993333
المناطق - تبوك:

نظمت جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمنطقة تبوك وبالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، اليوم، حملة تبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع مستشفى الأطفال والولادة بمنطقة تبوك.

وشارك أمين عام الجمعية الدكتور عبدالله الشريف إلى جانب موظفي الجمعية في الحملة، والذين أكدوا على إنسجام هذه الحملة، مع الرسالة الإنسانية التي تتبناها جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، وتهدف من خلالها إلى تقديم يد العون والمساعدة للفئات المحتاجة لاسيما المرضى، كما تنسجم مع قيمها ورسالتها الداخلية الداعية إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء الإنساني لدى موظفيها.

وبتنظيم هذه الحملة، ترسل الجمعية رسائل توعوية غير مباشرة للمواطنين تشير فيها إلى الفوائد الصحية التي يجنيها المتبرعون بالدم إضافة إلى إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

تجدر الإشارة إلى أن حملة التبرع بالدم حظيت بإقبال مميز من قبل موظفي الجمعية التي عنونتها بدمائنا في عروقهم النابضة حياة.

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