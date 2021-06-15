احدث الأخبار

أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي الثلاثاء
أبرز المواد
 جسر “تنمية البدو” يخطف أنظار الزوار في سبعة أمتار
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة في اليوم العالمي للتبرع بالدم
أبرز المواد
 أمير حائل يرأس الاجتماع التعريفي لمجالس التنمية السياحية بالوجهات السياحية المعتمدة
أبرز المواد
 بنك الدم بجامعي الخبر: أكثر من 5 آلاف متبرعاً واستمرار العطاء رغم الجائحة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يوجه بمتابعة أداء الفرق الميدانية وتطبيق الأنظمة على المخالفين
أبرز المواد
 جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك تنظم حملة تبرع بالدم لموظفيها
أبرز المواد
 “الحصيني” يوضح الموعد المتوقع لانتهاء موجة الغبار
أبرز المواد
 أمانة حائل تُعلق على فيديو البائع المتجول
أبرز المواد
 وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية يدشن مبادرة دمك حياة
أبرز المواد
 وفاة شابين سقطا من قمة جبلية وعرة بالباحة
أبرز المواد
 مواطنة تحصل على حكم ضد طليقها يثبت عذريتها بعد حوالي سنة زواج
أبرز المواد
أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي الثلاثاء

أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي الثلاثاء

أبرز المواد
جسر “تنمية البدو” يخطف أنظار الزوار في سبعة أمتار

جسر “تنمية البدو” يخطف أنظار الزوار في سبعة أمتار

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة في اليوم العالمي للتبرع بالدم

أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة في اليوم العالمي للتبرع بالدم

أبرز المواد
أمير حائل يرأس الاجتماع التعريفي لمجالس التنمية السياحية بالوجهات السياحية المعتمدة

أمير حائل يرأس الاجتماع التعريفي لمجالس التنمية السياحية بالوجهات السياحية المعتمدة

أبرز المواد

نائب أمير الشرقية يوجه بمتابعة أداء الفرق الميدانية وتطبيق الأنظمة على المخالفين

نائب أمير الشرقية يوجه بمتابعة أداء الفرق الميدانية وتطبيق الأنظمة على المخالفين
http://almnatiq.net/?p=993337
المناطق - الشرقية:

شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله لمكافحة انتشار فايروس كورونا، في ظل استمرار تسجيل نسب إصابات مرتفعة.

كما وجه سموه جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة اداء الفرق الميدانية وفرض الغرامات على كل من يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواءً من الكيانات أو الأفراد، مشيداً بما وفرته الدولة حفظها الله من امكانيات لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير اللقاحات ومواجهة الجائحة عبر العديد من الاجراءات الاحترازية التي كانت محط اعجاب الكثير، وشملت جميع المواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي الثلاثاء

أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي الثلاثاء
جسر “تنمية البدو” يخطف أنظار الزوار في سبعة أمتار

جسر “تنمية البدو” يخطف أنظار الزوار في سبعة أمتار
أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة في اليوم العالمي للتبرع بالدم

أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة في اليوم العالمي للتبرع بالدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*