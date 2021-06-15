بنك الدم بجامعي الخبر: أكثر من 5 آلاف متبرعاً واستمرار العطاء رغم الجائحة

المناطق - الخبر - فتحيه عبدالله:

ثمنت رئيسة بنك الدم وطب نقل الدم الدكتورة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتورة عواطف النافع جهود كافة المتبرعين والذي مدوا يد المساهمة في التبرع بدمائهم من اجل انقاذ حياة والذي يتزامن مع في هذا اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار ( تبرعوا بالدم و اجعلوا العالم ينبض بالحياة) لنعبر عن شكرنا وتقديرنا لمن بذل وأعطى و قدم اغلى ما يملك لإنقاذ حياة المريض و المساهمة في شفائه.

ونوهت الدكتورة النافع إلى التقدم الذي وصل إليه بنك الدم والمختبرات الطبية في المستشفى الجامعي بالخبر من ناحية الأجهزة المتقدمة والكوادر الوطنية المؤهلة إضافة الى الخدمات التي يقدمها من خلال توفير كميات من الدم إلى مستشفيات المنطقة الشرقية والمساهمة في العديد من البرامج التوعوية والصحية على مدار العام.

جاء ذلك خلال تكريم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش للمتبرعين بالدم لدى المستشفى الجامعي بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي نظمه بنك الدم وأقيم أمس في مقر المستشفى الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحضور مدير المستشفى الجامعي د. محمد الشهراني ومدير قسم الخدمات الطبية بالمستشفى د.ماجد العبدلي و رئيسة قسم بنك الدم الدكتورة عواطف النافع ، ورئيسة إدارة المختبرات الطبية بالمستشفى الجامعي الدكتورة أمل العديني ، و عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الأستاذ الدكتورة فاطمة الملحم، وأمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوه الشمري.

وأضافت الدكتورة النافع انه وفي ظل جائحة كوفيد ١٩ وعلى الرغم من القيود المفروضة على الحركة وسائر التحديات واصل المتبرعين الطوعيين مشكورين التبرع بالدم حيث بلغ عدد المتبرعين بالدم 5986 متبرع من خلال تسجيل مواعيد مجدولة منعًا للازدحام وتحقيقًا لمبدأ التباعد الاجتماعي حيث قام بنك الدم في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بجمع 5986 كيس دم تم فصلها الى مكونات الدم من كريات دم حمراء 5486 وبلازما 1622 وصفائح 2015 وتم نقلها لمرضى المستشفى وكانت نسبة الاستفادة من الدم المجموع 99%، علما بأن المستشفى الجامعي يقوم بإمداد بنوك الدم في المنطقة ما يقارب 200 وحدة من الدم أو أحد مكوناته.

وأشارت إلى أنه تم استحداث غرفة لجهازي الفصادة ( الافريسز) في أكتوبر 2020 م وتم وضع برنامج للتدريب والتشغيل مع الشركة الممولة وفق خطة زمنية مدروسة فالفصادة أحد أنواع التبرع بالدم تمكننا من جمع مكون واحد فقط بكمية أكبر من المأخوذة من متبرع الدم الكامل وأحد أسباب استحداث هذا القسم مواكبة المستجدات في المستشفى وزيادة الطلب على الصفائح الدموية نظرا لقصر مدة صلاحية الصفائح الدموية ومن أهم الأقسام المستفيدة هم قسم الجراحة وخاصة جراحة القلب المفتوح وما أن أتم فريق العمل من فنيين مؤهلين تدريبهم حتى بدأنا بالتطبيق يناير 2021م بعد التأكد من جاهزية المكان والعاملين على ذلك وتم بحمد الله جمع 45 وحدة من الصفائح من المتبرع الطوعي وسيكون هناك تدشينا رسميا لهذه الوحدة في نهاية الحفل لتكون رافدا أساسيا لبنك الدم وتلبية لحاجة المستشفى الماسة

وبينت ان فكرة انشاء بنك الدم تعود للحاجة الماسة للدم أو أحد مكوناته لكونه ركيزة أساسية في اجراء العمليات الجراحية وتفادي النزيف في الحوادث والتشافي في التدخلات السريرية الأخرى ,وإنقاذ العديد من المرضى. على الرغم من التطور المذهل للطب العلاجي بالعصر الحديث لم يوجد البديل لصنع الخالق سبحانه فكان الاعتماد الكلي على المتبرع الطوعي فهو المصدر الوحيد والفعال لتأمين الدم الآمن ومكوناته المختلفة فعمل بنك الدم لا يقتصر دوره على تجميع الدم وتوفيره بل يحرص على انتقاء المتبرع الطوعي و المحافظة عليه ليكون صديقا لبنك الدم الى جانب الحفاظ على سلامة المتبرع قبل التبرع وبعده وتوفير الدم ومكوناته وفق أعلى درجات الأمان والجودة تحت متابعة حثيثة من الكادر الفني المؤهل.

في السياق نفسه، ذكر مدير عام المستشفى الجامعي الدكتور محمد الشهراني بأن ادارة بنك الدم تحرص كل الحرص على تفعيل هذا اليوم لما له من أهمية كبرى في المجال الطبي وأن دون الدم لن نتمكن من إجراء العمليات ونقل الدم من المرضى وغيره من الأمور التي تخص الدم وعلاقته بالمريض ومن ذلك فأن بنك الدم نظم بهذه المناسبة حملة تثقيفية توعوية في مجمع الظهران على مدى ثلاثة أيام تهدف الى تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم و جذب أكبر عدد ممكن من اصدقاء جدد لبنك الدم وان التبرع بالدم قد يكون بمشيئة الله سبباً في انقاذ أرواح خاصة في منطقة تكثر فيها حوادث السيارات أو مستشفيات كبيرة تغطي عمليات جراحية يحتاج فيها المرضى الى نقل دم، معبراً عن شكره وعرفانه لكل القائمين على الحملة، و سائلاً الله عز وجل السلامة والعافية للجميع.