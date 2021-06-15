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أمير حائل يرأس الاجتماع التعريفي لمجالس التنمية السياحية بالوجهات السياحية المعتمدة

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أمير حائل يرأس الاجتماع التعريفي لمجالس التنمية السياحية بالوجهات السياحية المعتمدة

أمير حائل يرأس الاجتماع التعريفي لمجالس التنمية السياحية بالوجهات السياحية المعتمدة
http://almnatiq.net/?p=993353
المناطق - حائل:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على العرض التعريفي بمجالس التنمية السياحية بالوجهات السياحية المعتمدة في الإستراتيجية العامة للسياحة الوطنية وتصور الحوكمة الجديدة لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي رأسه سموه -عن بعد- اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق وعدد من المسؤولين في وزارة السياحة ومنطقة حائل.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي بعد الاجتماع بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير السياحة للجهود المبذولة لتصبح المملكة وجهة سياحية, مؤكداً استعداد منطقة حائل لهذه المرحلة المهمة التي تقوم خلالها وزارة السياحة بالإعداد المحكم لهذا التوجه السياحي الشامل كون حائل تعد إيقونة مهمة في موضوع العمق التاريخي النادر دولياً, متطلعاً إلى أن تؤدي المنطقة دورها في جذب الزوار بشكل مكثف من مختلف دول العالم.

وأوضح أن الاجتماع أثرى المجتمعين بمعلومات شاملة عن خطط وزارة السياحة في المستقبل, مشيراً لحاجة سياحة المناطق للتعريف والتصنيف من أجل تحديد عناصر القوة والعمل عليها وتكوين لوحة شاملة لمناطق المملكة تعرف من خلالها الدور المأمول منها لكي تتكامل كل الجهود وتعود المخرجات على سياحة الوطن بالفائدة بعون الله.

وتطلع سمو أمير منطقة حائل إلى أن تخرج هذه الخطط إلى أرض الواقع, مرحباً بالمناسبات التي ستنفذها وزارة السياحة في حائل خلال الفترة القريبة القادمة لتضمين ودفع المنظومة السياحية بالمنطقة نحو الأفضل.

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