البيض يساهم في فقدان الوزن بطريقة آمنة وفعالة

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يقول خبراء التغذية إن البيض يمكن أن يكون بين أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، لأنه يشعرك بالشبع بشكل كبير.

وأحصى الخبراء 5 أسباب تجعل من البيض سلاحك السري لفقدان الوزن:-

1.غني بالبروتين

البيض غني بالبروتين بشكل ملحوظ – وهو لبنة بناء العضلات، وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6.3 غرام من البروتين النباتي عالي الجودة – لذلك إذا أكلت اثنتين في وجبة واحدة، فقد وصلت بالفعل إلى 25.2% من الاستهلاك اليومي الموصى به من البيروتين وهو 50 غراما.

2. منخفض الكربوهيدرات

تقول ديانا غاريغليو كليلاند أخصائية التغذية “على عكس العديد من أطعمة الإفطار التقليدية مثل الحبوب والخبز المحمص، فإن البيض غني بالبروتين وخالٍ من الكربوهيدرات، مما قد يساعد في تعزيز الشبع دون زيادة مستويات الأنسولين”.

3. منخفض السعرات الحرارية

هناك سبب آخر يجعل البيض خيارا جيدا لفقدان الوزن وهو أنه منخفض نسبيا في السعرات الحرارية: تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 76 سعرة حرارية فقط. هذا يعني أنه في وقت الإفطار، يمكنك تناول بيضتين مسلوقتين وقطعة خبز محمص من الحبوب الكاملة مقابل 232 سعرة حرارية فقط.

4. يحتوي على بعض الفيتامينات القوية

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا لفيتامين د، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويبدو أنه يلعب دورا في إنقاص الوزن. ويعتبر البيض أيضا مصدرا ممتازا لفيتامين ب 12، حيث تحتوي كل واحدة على 89 ميكروغراما، أي 37%من القيمة اليومية المطلوبة.

5. يساعد في موازنة نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد البيض في موازنة السكر في الدم ومستويات الأنسولين دون التأثير سلبا على مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب أريكا هوشيت، أخصائية التغذية المسجلة في بالوما هيلث. و يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الإفطار أيضا إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري.