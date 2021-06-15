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لبنان.. تلف حوالي 20 طنا من الحليب بعد انتهاء صلاحيتها في ظل المعاناة من ندرة هذه السلعة

لبنان.. تلف حوالي 20 طنا من الحليب بعد انتهاء صلاحيتها في ظل المعاناة من ندرة هذه السلعة
http://almnatiq.net/?p=993397
المناطق - الرياض

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر كمية كبيرة من حليب الأطفال تلفت بعد انتهاء مدة صلاحيتها في لبنان، الذي يعاني من ندرة توافر هذه السلعة الغذائية.

وأفادت قناة “الجديد” اللبنانية بأن كمية الحليب هذه  قدرت بنحو 20 طنا، وهي مخصصة  للأطفال ما دون السنة وما بين السنة و3 سنوات.

وأشارت إلى أن “هذه الكميات كانت مخبأة في إحدى المستودعات، وقد جرى تلفها بعد انتهاء فترة صلاحية استخدامها”.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، دعا فيه الإعلامي المصري عمرو أديب إلى دعم لبنان عبر توفير حليب الأطفال.

وتوجه إلى الدول العربية، قائلا: “لبنان انهار، انسوا مشاكلكم مع الطوائف اللبنانية… لبنان محتاج لبن الأطفال”، متسائلا: “هل العالم مش قادر يبعت لبن أطفال إلى لبنان”.

ويعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى انقطاع مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.

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