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الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=993400
المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبا رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات ,العقيق ,المخواة ,المندق , بلجرشي , قلوة, والأجزاء المجاورة لها.

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