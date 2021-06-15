الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبا رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات ,العقيق ,المخواة ,المندق , بلجرشي , قلوة, والأجزاء المجاورة لها.