استمرار صعود النفط مع ارتفاع خام برنت

المناطق - الرياض

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، استمرارها في الصعود مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا مع استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق نووي مع طهران.

وصعد مزيج برنت 43 سنتا ما يوازي 0.6% إلى 73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما ارتفع 0.2% أمس الاثنين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط؛ حيث زاد 41 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 71.29 دولار، فيما كان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.