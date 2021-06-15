هيئة السوق المالية: إدراج أرامكو أسهم في تقدم السوق السعودية للمرتبة الـ 9 عالميا

المناطق - الرياض

قالت هيئة السوق المالية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ان إدراج شركة أرامكو في الســـوق المالية السعودية أسهم في تقدم ترتيب الســـوق من المرتبة الـ 23 إلى المرتبة الـ9 لتصبح من أكبر عشرة أسواق مالية في العالم.

وكان الطرح الاول لشركة ارامكو السعودية شهد نجاحا، حيث شهد العام 2019 الطرح الأولي للشركة بقيمة تجاوزت 110 مليار ريال بنسبة 1.5% من أسهم الشركة، ووصل عدد المكتتبين الأفراد إلى نحو 4.9 مليون مكتتب ضخو نحو 49 مليار ريال، فيما جمع اكتتاب المؤسسات نحو 397 مليار ريال مشكلا بذلك نسبة تغطية إجمالية تقدر بـ 465%.

ووفقا لهيئة السوق المالية فإن القيمة السوقية لشركة ارامكو بعد طرح أسهمها للتداول وصلت لنحو تريليني دوار، وهو ما يشكل أكبر من ضعف القيمة السوقية لأي شركة مدرجة أخرى على مستوى العالم الامر الذي يعكس مدى متانة ونشاط الاقتصاد المحلي.