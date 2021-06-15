رسمياً : تطبيق الكود السعودي على كافة المباني السكنية اعتباراً من أول يوليو

المناطق - الرياض

تطبق وزارة الشؤون البلدية والإسكان، رسمياً، الكود السعودي على كافة المباني السكنية اعتباراً من تاريخ 1-7-2021م سيتم البدء فيفي جميع مناطق المملكة.

وتستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غدا الثلاثاء في مؤتمر بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويستهدف كود البناء السعودي السلامة والصحة العامة ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

ويشمل نطاق الكود المباني الجديدة بما فيها التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة بالإضافة إلى المباني القديمة التي تضم التوسعة والتعديل والترميم والإزالة. ويشارك في تطبيق الكود عدد من الجهات ذات العلاقة هي المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء درجة الاعتماد للمنشآت وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز “إتمام” مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال 30 ثانية بالإضافة إلى “المقاول المعتمد” و “واعد” ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر “بلدي”.

وأكد أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2021.

وأوضح الشعيل في لقاء تلفزيوني أنه بداية من تاريخ 1/7 القادم سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة تأمين للتأمين على المباني من العيوب الخفية.

وأوضح الشعيل أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، كما يغطي التأمين كذلك فحص التربة والإنشاءات، وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة. وأشار الشعيل إلى أنه تم تطبيق التأمين سابقاً على المباني السكنية ذات الـ4 أدوار وأكثر، بحيث يتم تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة عن العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية.

وكشف أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أن تنفيذ كود البناء يكون إلزاميا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال استيفاء 3 متطلبات لتطبيق الكود تتلخص في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى، وسيضاف في ما بعد شرط يُلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين.

وتطرق الشعيل إلى أن تطبيق كود البناء السعودي سيتم بحسب المرسوم الملكي الكريم على 5 مراحل، وقد بدأت الآن المرحلة الثالثة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باعتبارها الذراع التنفيذية للتطبيق بحكم الاختصاص في تطبيق الإجراءات ومن خلال متابعة تنفيذ المباني.

وذكر الشعيل أن 4 جهات ستقوم بالتفتيش على تطبيق كود البناء السعودي من قبل المقاولين، وذلك بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة «بلدي» الإلكترونية المعتمدة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات واستدامة المباني وترشيد استهلاك الكهرباء والماء.