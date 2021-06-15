احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 الف طلب
أبرز المواد
 رسمياً : تطبيق الكود السعودي على كافة المباني السكنية اعتباراً من أول يوليو
أبرز المواد
 في آخر إحاطة له.. غريفثس يوضح مساعي وقف النار باليمن
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية: إدراج أرامكو أسهم في تقدم السوق السعودية للمرتبة الـ 9 عالميا
أبرز المواد
 تقرير: استخدام الوقود الأحفوري مماثل لما كان عليه قبل 10 سنوات
أبرز المواد
 ضبط 8 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الجوف
أبرز المواد
 استمرار صعود النفط مع ارتفاع خام برنت
أبرز المواد
 دراسة: تطعيم المتعافين من كورونا يعزز الأجسام المضادة لديهم
أبرز المواد
 روحاني: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 63% في أي لحظة
أبرز المواد
 الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 لبنان.. تلف حوالي 20 طنا من الحليب بعد انتهاء صلاحيتها في ظل المعاناة من ندرة هذه السلعة
أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أبرز المواد
خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 الف طلب

خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 الف طلب

أبرز المواد
رسمياً : تطبيق الكود السعودي على كافة المباني السكنية اعتباراً من أول يوليو

رسمياً : تطبيق الكود السعودي على كافة المباني السكنية اعتباراً من أول يوليو

أبرز المواد
في آخر إحاطة له.. غريفثس يوضح مساعي وقف النار باليمن

في آخر إحاطة له.. غريفثس يوضح مساعي وقف النار باليمن

أبرز المواد

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
http://almnatiq.net/?p=993424
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال سفير جمهورية باكستان لدى المملكة بلال أكبر.

روابط ذات صلة

خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 الف طلب

خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 الف طلب
رسمياً : تطبيق الكود السعودي على كافة المباني السكنية اعتباراً من أول يوليو

رسمياً : تطبيق الكود السعودي على كافة المباني السكنية اعتباراً من أول يوليو
في آخر إحاطة له.. غريفثس يوضح مساعي وقف النار باليمن

في آخر إحاطة له.. غريفثس يوضح مساعي وقف النار باليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*