أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال سفير جمهورية باكستان لدى المملكة بلال أكبر.