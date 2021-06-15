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أمير منطقة عسير يوجّه بدراسة الاحتياجات التنموية في مركزي “العرقين” و “الفيض”

أمير منطقة عسير يوجّه بدراسة الاحتياجات التنموية في مركزي “العرقين” و “الفيض”
http://almnatiq.net/?p=993433
المناطق - عسير

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، على الاحتياجات التنموية والخدمية والصحية لأهالي مركز العرقين التابع لمحافظة سراة عبيدة، ومركز الفيض التابع لمحافظة الحرجة، وذلك عبر لقاء عقده سموه بديوان الإمارة مع الأهالي عبر – الاتصال المرئي – بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية .
وتضمن اللقاء عددًا من المحاور التي تمت مناقشتها مع الأهالي والمسؤولين، وهي محور الأمن، ومحور الاقتصاد الذي يشمل الطرق والمياه، ومحور الصحة، إضافةً لمحور خدمات الاتصالات و الخدمات البلدية.
ووجه سموه أمانة المنطقة، وإدارة النقل، وصحة عسير، بتشكيل فريق ميداني لدراسة المتطلبات التي تخص الأهالي والعمل على ذلك في مدة أقصاها شهرين، فيما شدد على المسؤولين من المحافظين ورؤساء المراكز وممثلي الجهات بالاستماع إلى الأهالي والرد على مطالبهم، واستثمار الميز النسبية والإمكانات المتوافرة لخلق بيئات جاذبة في المركزين والقرى التابعة لهما .

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