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“الغذاء والدواء”: ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في جازان

“الغذاء والدواء”: ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في جازان
http://almnatiq.net/?p=993443
المناطق - جازان

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في منطقة جازان جولات رصد وتقصي، أسفرت عن ضبط 8 آلاف كغم من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في عددٍ من المنشآت المخالفة.
وأوضحت “الهيئة” أنه تم رصد مركبة تقوم بتنزيل لحوم لأحد المطاعم، وبالتنسيق مع أمانة منطقة جازان، تم ضبط السائق وبحوزته منتجات بلغت كميتها 400 كغم لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى في ظروف نقل سيئة وغير ملائمة، ويجري إكمال الإجراءات النظامية بحق السائق مع الجهات المعنية.
وبيّنت أنه بعد بلاغ ورد إلى “الهيئة” بقيام منشأة بمدينة جيزان بتغيير تواريخ المنتج المنتهي صلاحيته، حيث تم مباشرة البلاغ وضبط 7600 كغم من المواد، حيث تم إيقاع العقوبة على المنشأة المخالفة.
وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة حرصًا على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية .
ودعت الهيئة الجميع للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمّني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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