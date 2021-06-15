إجراء 1029 عملية في قسم جراحة اليوم الواحد في مستشفى الملك خالد بنجران

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أجرى مستشفى الملك خالد بنجران 1029 عملية في قسم جراحة اليوم الواحد، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م.

وأوضحت “صحة نجران” أن الجراحات تضمّنت 143 عملية أنف وأذن وحنجرة و 63 عملية مسالك بولية و 507 عمليات في تخصص العيون، و 32 عملية عظام و 9 عمليات في تخصص المخ والأصاب، فيما أجرى الأطباء 148 جراحة عامة و 96 جراحة تجميل و8 عمليات في تخصص الأسنان و13 في تخصص الأوعية الدموية.

يُذكر أن مستشفى الملك خالد بنجران المستشفى المرجعي تم دعمه منذ بداية العام بكوادر طبية مؤهلة في تخصصات دقيقة ونادرة أسهمت بفضل الله في إجراء عمليات نوعية من ضمنها عمليات بتقنية الروبوت الآلي.