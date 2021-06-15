“مرور الشمالية” يوقِف قائد مركبة مارَسَ التفحيط بحي الريان بعرعر

المناطق - عرعر

ألقت إدارة المرور بمنطقة الحدود الشمالية، القبض على قائد مركبة قام بممارسة التفحيط بحي الريان بمدينة عرعر.

وأفاد حساب المرور على تويتر، بأن الموقوف عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.