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الورشة المتنقلة بجمعية حركية تنفذ أكثر من ١٤٠ عملية لصيانة الكراسي المتحركة

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في محافظات الرياض

الورشة المتنقلة بجمعية حركية تنفذ أكثر من ١٤٠ عملية لصيانة الكراسي المتحركة

الورشة المتنقلة بجمعية حركية تنفذ أكثر من ١٤٠ عملية لصيانة الكراسي المتحركة
http://almnatiq.net/?p=993454
الرياض : فلاج الشعيفاني

يعد برنامج صيانة الكراسي المتحركة بجمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية ” أحد برامج الجمعية الرئيسية التي تقدمها للمستفيدين،  من خلال الورشة المتنقلة ، حيث دعت الحاجة  لتقديم هذه الخدمة، نظرا لما تتعرض له الكراسي اليدوية والكهربائية  من أعطال مستمرة يجعلها بحاجة الى الصيانة الدورية ، وما يتسبب ذلك من معاناة لذوي الإعاقة الحركية، سيما وأن الكرسي المتحرك هو الوسيلة الرئيسية لتنقلات ذوي الإعاقة  ، إضافة إلى عدم وجود ورش متخصصة، وكذلك لارتفاع أسعار قطع الغيار، لذا فقد أسست الجمعية هذا البرنامج من خلال ورشة ثابتة وأخرى متنقلة تصل مباشرة للمستفيد في محل إقامته،  وتقديم خدمات صيانة الكراسي وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها، “مجانا”. 
وتهدف الجمعية من الورشة المتنقلة إلى صيانة الكراسي المتحركة  لذوي الإعاقة الحركية ، بحيث تكون جاهزة للاستخدام في أي وقت .  إضافة إلى توفير الوقت والمال في عملية الصيانة . ورفع العناء والمشقة عن المستفيدين من خلال الوصول إليهم في أماكنهم.
كما اشتملت خدمات البرنامج على توفير قطع الغيار.  إضافة إلى التعاقد مع أحدث المشــغلين لطلب خدمة الصيانة عبر تطبيقــات الأجهزة الذكية. وكذلك توفير فنيين متخصصين في الصيانة.
واستكمالا لتوسع النطاق الخدمي للورشة المتنقلة وتطويره، فقد حرصت  الجمعية ضمن خطة استراتيجية ووفق جدول زمني، بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول، وبدعم من أوقاف الشاكرين على تغطية كافة محافظات الرياض لتنفيذ عمليات صيانة الكراسي لذوي الإعاقة الحركية، وفي هذا الإطار فقد  قامت حركية بتقديم هذه الخدمة في عدد من المحافظات جاءت على النحو التالي : (  القويعية ـ مرات ـ  الدلم ـ وادي الدواسر ـ السليل ـ الأفلاج ) وبلغ عدد عمليات صيانة الكراسي المتحركة في هذه المحافظات  141 عملية صيانة .
جدير بالذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج صيانة الكراسي المتحركة منذ انطلاقة البرنامج بلغ 12.337  مستفيداً ومستفيدة . حيث تسعى حركية إلى الإسهام بتحقيق رؤية المملكة 2030  من خلال توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات الخيرية، وتلبية رغباتهم وتلمس احتياجاتهم، وتذليل الصعاب التي تواجههم في حياتهم .

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