احدث الأخبار

كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية
أبرز المواد
 هيئة التراث تسجل 624 موقعاً أثرياً جديداً في المملكة
أبرز المواد
 الورشة المتنقلة بجمعية حركية تنفذ أكثر من ١٤٠ عملية لصيانة الكراسي المتحركة
أبرز المواد
 “تويتر” تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات
أبرز المواد
 “مرور الشمالية” يوقِف قائد مركبة مارَسَ التفحيط بحي الريان بعرعر
أبرز المواد
 إجراء 1029 عملية في قسم جراحة اليوم الواحد في مستشفى الملك خالد بنجران
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في جازان
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ
أبرز المواد
 “مدن” توقّع اتفاقية شراكة مع “TBC” لإدارة استثمار أراضيها التعليمية
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay
أبرز المواد
 أمير منطقة عسير يوجّه بدراسة الاحتياجات التنموية في مركزي “العرقين” و “الفيض”
أبرز المواد
 تدشين أول مصحف مرئي لتراويح وتهجد ١٤٤٢هـ من الحرم
أبرز المواد
كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

أبرز المواد
هيئة التراث تسجل 624 موقعاً أثرياً جديداً في المملكة

هيئة التراث تسجل 624 موقعاً أثرياً جديداً في المملكة

أبرز المواد
الورشة المتنقلة بجمعية حركية تنفذ أكثر من ١٤٠ عملية لصيانة الكراسي المتحركة

الورشة المتنقلة بجمعية حركية تنفذ أكثر من ١٤٠ عملية لصيانة الكراسي المتحركة

أبرز المواد
“تويتر” تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات

“تويتر” تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات

أبرز المواد

كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية
http://almnatiq.net/?p=993462
المناطق - وكالات

تعهدت كوريا الجنوبية بالدفع لاستئناف المحادثات المتوقفة مع كوريا الشمالية.
وأفاد وزير الوحدة الكوري الجنوبي لي إين يونغ اليوم أن بلاده ستدفع لاستئناف المحادثات والتبادلات المتوقفة منذ وقت طويل مع كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أنه تم تأمين شروط جيدة للغاية لكوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات بفضل لقاء القمة الذي عقد قبل شهر بين الرئيس مون جيه إن والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد أن بلاده ستعمل على تحويل هذه اللحظة النادرة إلى فرصة لإعادة العلاقات بين الكوريتين إلى مسارها في أقرب وقت ممكن، بطريقة يمكن من خلالها المضي قدمًا على طريق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

روابط ذات صلة

هيئة التراث تسجل 624 موقعاً أثرياً جديداً في المملكة

هيئة التراث تسجل 624 موقعاً أثرياً جديداً في المملكة
الورشة المتنقلة بجمعية حركية تنفذ أكثر من ١٤٠ عملية لصيانة الكراسي المتحركة

الورشة المتنقلة بجمعية حركية تنفذ أكثر من ١٤٠ عملية لصيانة الكراسي المتحركة
“تويتر” تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات

“تويتر” تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*