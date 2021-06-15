الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر على القادمين من السعودية وأمريكا

المناطق - الرياض

من المقرر أن يرفع الاتحاد الأوروبي قيود السفر المفروضة على القادمين من السعودية وأمريكا هذا الأسبوع في أحدث خطوة نحو العودة إلى الوضع الطبيعي رغم مخاوف من احتمال تفشي سلالات فيروس كورونا الخطيرة.

وذكرت “بلومبيرج” اليوم أن البرتغال التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي اقترحت إضافة السعودية وأمريكا وألبانيا وهونج كونج ولبنان وماكاو ومقدونيا وصربيا وتايوان إلى “القائمة البيضاء” التي تضم دولا يسمح للمقيمين فيها بالسفر غير الضروري إلى دول أعضاء التكتل بحسب مصدر دبلوماسي مطلع.

وقال المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن مفوضي حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل سوف يوافقون على القائمة البيضاء الموسعة

غدا وذلك على افتراض عدم وجود اعتراضات. وسوف تمنح هذه الخطوة دفعة لشركات الطيران الكبرى في الاتحاد الأوروبي مثل آير فرانس كيه إل إم ولوفتهانزا إيه.جي والتي تعتمد مع نظيراتها الأمريكية على الرحلات الجوية المربحة عبر المحيط الأطلسي.