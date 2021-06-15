أمير الحدود الشمالية يطّلع على مستجدات المخطط الحضري لأرض الحرس الوطني بعرعر

المناطق - الحدود الشمالية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية المتابعة الدقيقة لخطط الإسكان بالمنطقة، وفقاً للمؤشرات المعتمدة، لاسيما في النمو السكاني، والخيارات السكنية لمستفيديها، وجاهزية البنية التحتية والمرافق الخدمية، والتكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي، والذي يأتي كأحد برامج رؤية 2030 في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم ، مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله العنزي ، حيث اطلع سموه على آخر المستجدات في المخطط الحضري لأرض الحرس الوطني في عرعر الذي يقع على مساحة 16000000 متر مربع، وما يضمه من أراضٍ سكنية مخصصة للمواطنين على قائمة الانتظار ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية ، كما اطلع على أهم مشروعات الإسكان التنموي في المنطقة .