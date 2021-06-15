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أمانة جدة: إزالة عقارات مخالفة وإعادة فتح وتأهيل أحد شوارع المحافظة

أمانة جدة: إزالة عقارات مخالفة وإعادة فتح وتأهيل أحد شوارع المحافظة
http://almnatiq.net/?p=993511
المناطق - جدة

أزالت أمانة محافظة جدة، ثلاث عقارات بنطاق البغدادية كانت سبباً في تعطيل أحد الشوارع بالنطاق، حيث جرى إعادة تأهيل المنطقة وأرصفتها بالكامل،وذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية أزالت العقارات المخالفة وإعادة تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات، بعد فترة توقف طويلة.
وشملت الأعمال المنفذة، الأرصفة والسفلتة ومعالجة الطبقة المتضررة وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، مؤكداً استمرار الجهود في منع وإزالة كافة المخالفات البلدية.

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