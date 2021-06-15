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أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=993512
المناطق - حائل

نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية أمس، 905 جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفر عن إغلاق 115 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت ملزمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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