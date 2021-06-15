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أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً

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أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً

أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً
http://almnatiq.net/?p=993525
المناطق - تبوك

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك غداً , حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات للعام الجامعي ١٤٤٢هـ والبالغ عددهم (٧٠٧١) خريجاً وخريجة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.
من جانبه أعرب رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة عن اعتزازه وتقديره لرعاية سمو أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي استمرارًا للدعم الذي يوليه سموه لأبنائه وبناته من طلاب الجامعة بمنطقة تبوك.

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