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أمير جازان يدشّن مبادرة هيئة حقوق الإنسان ” اعرف حقك “

أمير جازان يدشّن مبادرة هيئة حقوق الإنسان ” اعرف حقك “

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أمير جازان يدشّن مبادرة هيئة حقوق الإنسان ” اعرف حقك “

أمير جازان يدشّن مبادرة هيئة حقوق الإنسان ” اعرف حقك “
http://almnatiq.net/?p=993549
المناطق - جازان

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم مبادرة ” اعرف حقك ” التي تنفذها هيئة حقوق الإنسان ممثلة بفرع الهيئة بالمنطقة .
واستمع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح من مدير فرع الهيئة بجازان علاء بن حسن زعقان عن المبادرة التي تهدف لتعريف أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بالخدمات المقدمة لهم في جميع الجهات الحكومية والخدمية عبر العديد البرامج التوعوية والتعريفية بحقوق الإنسان .
وأكد سموه أهمية دور مثل هذه المبادرات في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق ، وتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم .

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