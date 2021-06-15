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الأمير فيصل بن مشعل يتسلّم تقريرًا عن حملة “أرض القصيم خضراء”

الأمير فيصل بن مشعل يتسلّم تقريرًا عن حملة “أرض القصيم خضراء”
http://almnatiq.net/?p=993553
القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم , مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبد العزيز الرجيعي، الذي قدم تقريرًا عن حملة “أرض القصيم خضراء” لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، وجهود ومبادرات وأنشطة الفرع، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان.
واستمع سموه لشرحٍ من قبل المهندس الرجيعي عن المواقع التي شملتها “أرض القصيم خضراء” في المرحلة السابعة لتطوير الغطاء النباتي في المنطقة، التي تتزامن مع حملة وزارة البيئة والمياه والزراعة “لنجعلها خضراء”، منها مواقع البلديات والمساجد ومحطات التنقية والمتنزهات البرية في المنطقة.
وأبان الرجيعي أن تلك الجهود هي لتنمية الغطاء النباتي، والحفاظ على الثروة النباتية عبر عدة مبادرات مختلفة تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، مشيرا إلى أن مبادرة أرض القصيم خضراء تخطت حاجز المليون شتلة زراعية، فيما ستوالي مستهدفاتها في مراحلها القادمة.
ونوه سمو أمير القصيم بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة لمبادرات تنمية الغطاء النباتي والعمل على تكثير المناطق الخضراء بالوطن، وتعزيز الثروة النباتية وسخرت لأجل ذلك القدرات والإمكانات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الثروة النباتية، وتعزيز طرق الاستفادة منها، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، عادًّا ذلك مسؤولية مشتركة على الجميع، مشيدًا بما شاهده واطلع عليه من أرقام وإحصائيات توضح مدى جهود فرع الوزارة في حملة “أرض القصيم خضراء” في مرحلتها السابعة المتزامنة مع حملة وزارة البيئة والمياه والزراعة “لنجعلها خضراء”.

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