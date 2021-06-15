أمير تبوك يطّلع على سير العمل في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة

المناطق - تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على تقرير عن أعمال أمانة المنطقة في مشاريع الجسور والأنفاق ومنطقة الخدمات بمدينة تبوك , التي تضم العديد من الخدمات المتكاملة التي تحتاجها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه اليوم أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.

واطلع سموه على مراحل سير العمل بمشروعي نفق تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الملك فهد ومشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد ومشروع حديقة تبوك المركزية التي تبلغ مساحتها 1.9 مليون متر مربع، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 75 %, بالإضافة إلى مشاريع السفلتة والإنارة التي تم تنفيذها خلال الـ 6 شهور الماضية بأحياء مدينة تبوك .

ونوه الأمير فهد بن سلطان بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- لقطاع البلديات بالمملكة, مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات وفق المواصفات والمعايير المعمول بها التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

من جهته نوه أمين منطقة تبوك بما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعم واهتمام من سموه.

حضر اللقاء وكيل الإمارة محمد بن عبد الله الحقباني.