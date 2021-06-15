احدث الأخبار

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية وحزمة البرامج الممكنة
أبرز المواد
 أمين عام “موهبة” يبحث مع المدير الإقليمي لليونيسيف تعزيز الشراكة وبرامج الطفولة
منطقة الرياض
 أمير جازان يدشّن مبادرة هيئة حقوق الإنسان ” اعرف حقك “
منطقة جازان
 أمير الحدود الشمالية يطّلع على مستجدات المخطط الحضري لأرض الحرس الوطني بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير فيصل بن مشعل يتسلّم تقريرًا عن حملة “أرض القصيم خضراء”
منطقة القصيم
 أكثر من 11600 مولود في مستشفيات منطقة القصيم
منطقة القصيم
 بلدية بيشة تتلف وتصادر ١٤٠٠ كرتون من المواد الغذائية الفاسدة
منطقة عسير
 كسرت كلاسيكية المعارض تحت سقف “القبة”.. قوة ٤٠ ألف لومنز ضوئية تبني “مشاريع مكة” رقميا
منطقة مكة المكرمة
 أمانة العاصمة المقدسة تواصل جاهزية شبكة الطرق وتزرع النباتات في الحدائق العامة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يطّلع على برامج تأهيل الشباب السعودي كمدربي طيران
منوعات
 أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً
منطقة تبوك
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية وحزمة البرامج الممكنة

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية وحزمة البرامج الممكنة

أبرز المواد
أمين عام “موهبة” يبحث مع المدير الإقليمي لليونيسيف تعزيز الشراكة وبرامج الطفولة

أمين عام “موهبة” يبحث مع المدير الإقليمي لليونيسيف تعزيز الشراكة وبرامج الطفولة

منطقة الرياض
أمير جازان يدشّن مبادرة هيئة حقوق الإنسان ” اعرف حقك “

أمير جازان يدشّن مبادرة هيئة حقوق الإنسان ” اعرف حقك “

منطقة جازان
أمير الحدود الشمالية يطّلع على مستجدات المخطط الحضري لأرض الحرس الوطني بعرعر

أمير الحدود الشمالية يطّلع على مستجدات المخطط الحضري لأرض الحرس الوطني بعرعر

منطقة الحدود الشمالية

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية وحزمة البرامج الممكنة

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي توضح إجراءات تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية وحزمة البرامج الممكنة
http://almnatiq.net/?p=993561
المناطق - الرياض

حددت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، تاريخ 2021/7/1 , موعداً لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية ، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي “المقاول المعتمد” و”واعد”، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة “بلدي”.

روابط ذات صلة

الحجرف: تعزيز الشراكات لخدمة الاقتصاد الخليجي ضمن أولويات العقد الخامس لمسيرة مجلس التعاون

الحجرف: تعزيز الشراكات لخدمة الاقتصاد الخليجي ضمن أولويات العقد الخامس لمسيرة مجلس التعاون
الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر على القادمين من السعودية وأمريكا

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر على القادمين من السعودية وأمريكا
العدل: 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر

العدل: 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*